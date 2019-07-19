В приемной сына Порошенко проходят обыски

В Киеве сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в приемной народного депутата Алексея Порошенко — сына пятого президента Петра Порошено. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка телеканала «НАШ» с места события.



Приемная Порошенко-младшего находится в здании на Рыбальском острове, которое примыкает к спортивному клубу «Пятый элемент» его отца.



В здание зашли около 10 правоохранителей.



Обновлено. Пресс-служба НАБУ сообщила, что обыски проходят в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в том числе в спортивном клубе «Пятый элемент» по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба.



В НАБУ подчеркнули, что расследование указанных фактов детективы осуществляют с апреля 2018 года.