Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе

Бессрочное прекращение огня началось с 00:01 21 июля на Донбассе. Соответствующее решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля.



В документе, принятом ТКГ, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе стороны обязались принимать «дисциплинарные меры» и сообщать о нарушениях в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.



Штаб операции Объединенных сил сегодня утром сообщил, что с начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировал.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» также не заявляют об обстрелах.