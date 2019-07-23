КПВВ «Майорское» возобновил работу после разминирования

КПВВ «Майорское» на линии соприкосновения в Донецкой области возобновил работу после работ по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Там напомнили, что в понедельник этот пункт пропуска не работал в связи с взрывоопасной ситуацией.



Сегодня КПВВ «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово» и «Станица Луганская» работают в штатном режиме.

Утром 21 июля КППВ «Майорское» приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину и контрольный пункт вновь приостановил работу. К вечеру в районе этого КППВ было найдено 12 взрывоопасных предметов.



Было принято решение продолжить разминирование в понедельник.