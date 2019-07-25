В Совфеде РФ заявили о желании сотрудничать с новой Верховной Радой

Совет Федерации России рассчитывает на сотрудничество с новоизбранной Верховной Радой. Об этом заявила председательница Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.



«С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку», — сказала Матвиенко.



В то же время, по ее мнению, досрочные парламентские выборы в Украине не совсем «соответствуют всем международным требованиям».



«Очень жаль, что киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк. Они не провели выборы в Луганске и Донецке, лишили миллиона избирателей права участвовать в избирательной кампании», — заявила Матвиенко.

По результатам парламентских выборов, которые прошли 21 июля, большинство мандатов в Верховной Раде, а именно 254, получила президентская партия «Слуга народа».