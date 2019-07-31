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Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе по телефону с Лукашенко

31 июля 2019, 14:00

Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе по телефону с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

В частности, Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пригласил президента Украины посетить Беларусь «в любое время и в любом формате». Отмечается, что украинский президент приглашение принял и подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес Лукашенко, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре в Житомире.

Как сообщили в Минске, Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки.

«Отдельным комплексом во время разговора обсуждались вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере», — отметили в пресс-службе.

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