У Зеленского отрицают, что Богдан уходит из Офиса президента

Замглавы Офиса президента (ОП) Руслан Рябошапка отрицает информацию, что глава ОП Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «НАШ».



Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.



Издание «Вести», ссылаясь на депутата от «Слуги народа», передает, что Богдан написал заявление «на эмоциях».



«Действительно, Богдан написал такое заявление. Это было сделано на эмоциях, поскольку ему не нравится, что его пытаются сместить с такой «вкусной» должности. Поэтому, я думаю, что скорее всего, он просто таким образом «поигрывает мускулами», — заявил собеседник издания из «Слуги народа».



Ранее агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Богдан написал заявление об увольнении.