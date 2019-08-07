ОБСЕ: Решение суда в споре «Громадського» и С14 создает неблагоприятный прецедент

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда Киева, который удовлетворил иск праворадикальной организации С14 против «Громадського телевидения» из-за публикации, в которой С14 характеризуется как «неонацистская» организация. Об этом он рассказал в комментарии «Радио Свобода».



«Я занимаюсь этим решением суда в Украине, поскольку оно создает неблагоприятный прецедент в стране и может повлечь препятствие для журналистской работы», - отметил Дезир.



Он отметил, что журналисты должны иметь возможность работать, «не опасаясь экономических репрессий или наказаний».



«Это решение является угрозой критической независимой журналистике, и я надеюсь, что оно будет отменено через апелляцию», - добавил представитель ОБСЕ.

С14 подала в суд против «Громадського телевидения» «в защиту чести, достоинства и деловой репутации» в июле 2018 года. Причиной стал твит англоязычной службы издания: в заметке от 4 мая 2018 года, когда представители С14 силой привели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ, организацию охарактеризовали как «неонацистская».



В марте 2019 году в своем докладе о правах человека Государственный департамент США обращал внимание на крайне правые организации в Украине, назвав, в частности, националистические организации С14 и «Национальный корпус» группами ненависти.



В документе отмечается, что «члены националистических групп ненависти, такие как C14 и «Национальный корпус», совершали произвольные задержания людей с очевидного согласия правоохранительных органов, совершали нападения на журналистов, представителей нацменьшинств (рома) и ЛГБТ-сообщества.