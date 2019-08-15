Минкультуры отрицает причастность к «делу Грымчака»

Министерство культуры Украины отвергает какую-либо причастность их должностных лиц к истории с вымогательством взятки со стороны заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его «помощника».



«Какие-либо обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманы и не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.



В ведомстве указали, что с 1 января 2019 года, со вступлением в силу изменений в действующее законодательство, на период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования какого-либо нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киева.

14 августа НАБУ и СБУ задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его «помощника» по подозрению в мошенничестве. По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



Вторым задержанным является Игорь Овдиенко. По словам жены Грымчака Юлии, это ее брат.



В МинВОТ подчеркнули, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства. Также в ведомстве отрицают, что второй задержанный был помощником заместителя министра.



В Генпрокуратуре заявили, что Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц министерства культуры и Киевской горгосадминистрации.