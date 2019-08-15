Бессмертный считает, что гибелью четырех морпехов Кремль хотел «ударить» по Зеленскому

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный считает, что гибель четырех украинских военных 6 августа — это спланированный удар российской стороны по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в интервью ВВС.



«Посмотрим хоронологично. Утром 6 августа, 10:20 — происходит обстрел в районе Павлополя, где погибают четыре морпеха. Уже через 3 часа того же дня Дейнего (так называемый министр иностранных дел группировки "ЛНР" Владислав Дейнего, — прим.) и Кобцева (так называемая омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева, — прим.) переходят из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина, в районе Станицы Луганской. Позже Пушилин (глава группировки "ДНР" Денис Пушилин, — прим.) делает заявление о том, что украинские военные обстреливают школу в Горловке, его показывают российские СМИ. Это все взаимосвязаны шаги», — сказал Бессмертный.



По его словам, в тот момент в группе «Север», куда входит Станица Луганская, где появились Дейнего и Кобцева, знали только факт о том, что произошло в секторе «Восток», куда входит Павлополь, где убили четырех украинских военных, но не знали обстоятельств. А на уровне полевых командиров информация вообще не была известна.



«Если мы представим ситуацию, что на уровне полевых командиров становится известно, что в условиях режима тишины убиты четыре морпеха, как вы думаете, какая была бы реакция командира взвода, командира группы и так далее? Они бы с этого Дейнеги и Кобцевой сделали там решето. Если бы украинская сторона отреагировала так, как изначально рассчитывали [в Кремле], то это привело бы не просто к началу конфликта, а к началу широкомасштабных боевых действий», — подчеркнул Бессмертный.

Президент Владимир Зеленский спустя месяц после назначения освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.



В Офисе президента заявили, что отставка Бессмертного связана с формированием «наиболее эффективной команды» при представителе Украины в ТКГ Леониде Кучмы.



Сам Бессмертный считает, что его убрали из минских переговоров из-за резких высказываний.