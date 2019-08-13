Бессмертный считает, что его убрали из минских переговоров из-за неудобных высказываний

Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский уволил его с поста представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе из-за его публичной позиции. Об этом он заявил в эфире «24 канала».



«Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать», — подчеркнул Бессмертный.



При этом он считает, что высказывался корректно. «Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно, — отметил Бессмертный.



Он добавил, что не может понять позицию, когда «сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России». «Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел», — подчеркнул он.



Бессмертный считает, что его позиция оказалась не «ко двору», но у президента было право его уволить.



«Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне», — заявил Бессмертный.



Комментируя звонок Зеленского президенту России Владимиру Путину, Бессмертный сказал: «Он выглядит в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграется с мышью и потом накажет ее».

Президент Владимир Зеленский спустя месяц после назначения освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.



Сам Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.