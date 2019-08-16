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Донецкая область до сих пор без беби-боксов ►

16 августа 2019, 16:16

Донецкая область до сих пор без беби-боксов ►

Предоставление «пакетов малыша» (единоразовой помощи новорожденным) в Донецкой области по-прежнему невозможно, так как Донецкая областная государственная администрация не согласна финансировать проект. Это следует из ответа на запрос «Новостей Донбасса», который был направлен в департамент соцзащиты ДонОГА.

Отмечается, что соглашение с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) на финансирование «пакетов малыша» не подписано в связи с недостаточностью оснований. В ДонОГА пришли к выводу, что текст документа не соответствует нормам закона «О публичных закупках» и Бюджетному кодексу Украины.

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