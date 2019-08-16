Донецкая область до сих пор без беби-боксов ►

Предоставление «пакетов малыша» (единоразовой помощи новорожденным) в Донецкой области по-прежнему невозможно, так как Донецкая областная государственная администрация не согласна финансировать проект. Это следует из ответа на запрос «Новостей Донбасса», который был направлен в департамент соцзащиты ДонОГА.



Отмечается, что соглашение с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) на финансирование «пакетов малыша» не подписано в связи с недостаточностью оснований. В ДонОГА пришли к выводу, что текст документа не соответствует нормам закона «О публичных закупках» и Бюджетному кодексу Украины.



Читайте также: Беби-боксы: что это и почему вы не найдете их в Донецкой области