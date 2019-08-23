«Россия 24» заявила, что собрала в одной студии солдат ВСУ и боевиков «Л-ДНР»

Российский государственный канал «Россия 24» в субботу, 24 августа, планирует показать передачу «Окопная правда», в которой, как утверждается, приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР».
В анонсе программы ведущий Александр Рогаткин называет события на востоке Украины «гражданской войной».
По словам одного из создателей программы, блогера Александра Мединского, к этой встрече готовились «несколько лет». Также он опубликовал фотографии со съемок.
В Украине запрещен показ телеканала «Россия 24» и других российских госканалов.
На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.
Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.
Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne и нашел нарушения на телеканале.