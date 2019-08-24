Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня Независимости

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое отсутствие на официальном мероприятии ко Дню Независимости, которое состоялось на Майдане Независимости в Киеве.



«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма», — сказал Порошенко изданию LB.ua.



На замечание журналиста, что на торжествах присутствовали президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Порошенко ответил: «Честно говоря, я не знал, что там будет».



На вопрос, получил ли он официальное приглашение на мероприятие, Порошенко ответил: «Думаю, что да».

Петр Порошенко сегодня утром не посетил официальные торжества ко Дню Независимости, которые организовала команда Владимира Зеленского.



Позже Порошенко присоединился к президентам на официальном приеме.