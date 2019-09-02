Заседания правительства Украины больше не будут транслироваться

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что заседания правительства будет проходить в закрытом режиме — без прямой трансляции, как ранее.



«Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук на сегодняшнем заседании правительства, передает LB.ua.



«Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, но после заседания правительства мы будем выходить к прессе, будем сообщать о принятых решениях и отвечать на вопросы», — добавил премьер.



После этого Гончарук попросил операторов покинуть помещение и пообещал выйти к журналистам через час.