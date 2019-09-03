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Суд продлил арест боевика Цемаха — ключевого свидетеля в деле о сбитом рейсе MH17

03 сентября 2019, 12:26

Суд продлил арест боевика Цемаха — ключевого свидетеля в деле о сбитом рейсе MH17

Суд продлил арест бывшего «начальника ПВО» боевиков «ДНР» Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом сообщают агентство «Українські новини» со ссылкой на его адвоката Романа Гонтарева.

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

В конце июня украинские спецназовцы задержали и вывезли из Снежного «зенитчика ДНР» Владимира Цемаха. Он обеспечивал поставки военной техники из России и отвечал за противовоздушную оборону его батальона. Позже стало известно, что он имеет отношение к политической партии России «Семья», учредителем которой является генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Представители боевиков «ДНР» будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе рейса MH17 в Донецкой области. Ожидается, что в допросе примут участие «экс-начальник Славянской бригады ПВО ДНР» Владимир Цемах и «экс-начальник штаба Минобороны ДНР» Дмитрий Куприян. Обоих допросят как свидетелей.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке направил письмо коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха в рамках запланированного обмена.

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