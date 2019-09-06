Игрок «Шахтера» отверг предложение Андрея Шевченко принять украинское гражданство

Бразильский защитник «Шахтера» Исмаили рассказал, что отверг предложение главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко принять украинское гражданство.



«Знаю Андрея Шевченко. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную команду Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко, это вызвало у меня радость», — сказал Исмаили в интервью Tribuna.com.



Он отметил, что отказал Шевченко по ряду причин.



«Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня — отвергнуть предложение», — подчеркнул бразилец.



К тому же Исмаили добавил, что не говорит на русском и украинском языках.

На данный момент двое игроков «Шахтера» получили украинское гражданство и выступают за сборную Украины — полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес.