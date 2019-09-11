«Православный олигарх» Малофеев вышел из российской партии, в которую вступил весной

Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев подал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия». Об этом сообщает российское агентство РБК.



По его словам, решение выйти из партии было принято «не сейчас», он дождался выборов и подал заявление сразу после подсчета голосов, «чтобы не нанести ущерб "Справедливой России"».



Малофеев вошел в партию в марте 2019 года, а 10 апреля был избран заместителем главы общественной организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС), возглавляемой патриархом Кириллом.



Изначально предполагалось, что участие Малофеева в работе «Справедливой России» не будет формальным. Согласно первоначальному плану, который обсуждался Малофеевым и председателем партии Сергеем Мироновым, бизнесмен должен был стать одним из спонсоров партии и начать ее идеологическую трансформацию, передает РБК слова своих источников.



Малофеев не исключает, что в будущем может снова заняться политикой. Но в чем будет выражаться его политическая работа и будет ли он инициировать создание новой партии, бизнесмен говорить отказался.

Российского бизнесмена Константина Малофеева называют причастным к финансированию группировок «ДНР» и «ЛНР». Главное следственное управление МВД Украины в июле 2014 года возбудило уголовное дело в отношении российского бизнесмена по подозрению в создании вооруженных формирований.



В отношении Малофеева Запад ввел санкции, в частности, он был внесен в «кремлевский список» США.



Малофеев считает себя религиозным человеком. Из-за этого в медиа его часто называют «православным олигархом».