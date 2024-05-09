Рада уволила министров Кубракова и Сольского с занимаемых должностей

Народные депутаты проголосовали за увольнение министров Николая Сольского и Александра Кубракова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Верховная Рада в четверг, 9 мая, уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского с занимаемой должности.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале, зарегистрированный группой депутатов фракции «Батькивщина» во главе с ее лидером Юлией Тимошенко 24 апреля в Верховной Раде законопроект об отставке Сольского поддержали 273 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Также 9 мая Рада уволила с занимаемой должности вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, зарегистрированный в тот же день проект постановления от депутатов правящей фракции «Слуга народа» поддержали 272 депутата.

Решение было принято без заслушивания вице-премьера.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что после выхода из-под стражи Сольский вернулся к работе министра.