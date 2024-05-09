В Донецкой области дефицит электрической энергии: на утро без напряжения оставались 102 населенных пункта

В энергосистеме Донецкой области — дефицит электроэнергии. Об этом написал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Россияне регулярно бьют по объектам нашей энергетической инфраструктуры и эти удары уже привели к усложнению ситуации. Чтобы стабилизировать энергосистему, необходимо уменьшить нагрузку на нее, особенно это касается пиковых часов – с 8:00 до 11:00 и 17:00 до 22:00», — заявил Филашкин.



Он попросил всех жителей области быть ответственными и бережно потреблять электричество, чтобы специалисты смогли держать баланс в системе.



Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено в Донецкой области 4,1 тысячи абонентов в четырех населенных пунктах, сообщил официальный канал Министерства энергетики.



Энергетики подключили 3,5 тысячи абонентов. Однако на утро без напряжения оставались 102 населенных пункта, всего — 47 тысяч абонентов.



В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» также заявили, что сегодня вечером с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.



«Ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям», — добавили в компании.



Ранее сообщалось, что в Украине в среду, 8 мая, могут ввести графики отключения света.