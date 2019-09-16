Волкер счел правильным решением передать Цемаха России

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что переда ключевого свидетеля по делу сбитого «Боинга» - Владимира Цемаха была правильным решением. Об этом он рассказал в интервью ТСН.



«Чтобы убедиться, что идет хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой. Важно было вернуть других политических заключенных, включительно с Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят», - сказал он.



Американский дипломат считает, что обе страны «сделали шаг вперед», и, что для развития отношений Украины и России надо провести еще обмены.



«Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого», - резюмировал Волкер.