Полиция Мариуполя разыскивает подозреваемого в убийстве боевика «ДНР»

В Мариуполе начата полицейская операция по задержанию подозреваемого в убийстве 28-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



В сообщении не названо имя убитого, однако, по информации «Новостей Донбасса», речь идет о Романе Джумаеве. С 2014 года он был боевиком группировки «ДНР», а в последствии его задержали украинские силовики. В Мариуполе Джумаева судили по статье об участии в террористической группе. При этом он находился под домашним арестом.



Джумаев был растрелян на пороге своей квартиры сегодня утром.



«Предварительно установлено, что около 11:30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл — застрелили», — говорится в сообщении полиции. Отмечается, что о стрельбе правоохранителям сообщила соседка убитого.



Обстоятельства убийства устанавливаются.



Полиция также сообщила приметы подозреваемого:

— возраст 30-40 лет

— рост примерно 180 см

— телосложение средняя спортивная

— одет в черные брюки и черную футболку