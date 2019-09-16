В Мариуполе убит боевик «ДНР», которого суд выпустил под домашний арест

Сегодня, 16 сентября, в Мариуполе расстреляли Романа Джумаева. Данную информацию «Новостям Донбасса подтвердили в полиции.



Как пишет 0629, со ссылкой на свои источники, неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор.



«По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда "скорой"», - говорится в сообщении.

Роман Джумаев / Архив

Роман Джумаев в 2014 году вступил в ряды боевиков «ДНР», принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, где, по информации СМИ, работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию.



В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.



Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Суд по данному факту еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому на домашний арест.