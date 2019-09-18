В ОБСЕ сообщили об увеличении нарушений перемирия на Донбассе

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло в отдельные дни, констатировал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на брифинге в Минске в среду. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«По оценке СММ ОБСЕ, за последнее время количество нарушений режима прекращения огня в некоторые дни резко возрастало», - сказал Сайдик.



В данной связи он напомнил сторонам конфликта о политической ответственности и призвал соблюдать принятые ими обязательства.



В то же время Сайдик констатировал, что действующее перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля является самым продолжительным с начала конфликта.



Спецпредставитель ОБСЕ также отметил прогресс в имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской.



«В настоящее время успешно ведется подготовка к ремонтным работам», - сказал он.