Во Львове стартовал пилотный запуск 5G

Фото: Михаил Федоров

Во Львове впервые в Украине запустили пилотную сеть связи пятого поколения — 5G. Тестовый запуск состоялся в центральной части города. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По его словам, ключевое преимущество технологии — высокая скорость передачи данных: около 500 Мбит/с на одного абонента. Именно такие показатели демонстрирует пилотная сеть во время тестирования.

Львов выбран в качестве технологической площадки не случайно. Город фактически становится «лабораторией» для отработки всех технических нюансов перед масштабированием 5G по стране.



Здесь зафиксирован один из самых высоких в Украине уровней использования смартфонов, готовых к работе в сетях пятого поколения. На сегодняшний день во Львове уже построено более 20 базовых станций 5G.

После получения всех необходимых согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного завершения тестирования пилотный проект планируют расширять. В январе 5G заработает в Бородянке, в феврале — в Харькове, после чего технологию начнут внедрять и в других городах Украины.



Михаил Федоров напомнил, что полноценный запуск 5G планировали еще в 2022 году, однако из-за полномасштабной войны реализацию пришлось отложить по соображениям безопасности.

«Несмотря на войну, мы не остановили работу. Запуск пилотного 5G — результат системного сотрудничества государства, бизнеса и военных», — подчеркнул он.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»