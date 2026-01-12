Шмыгаль задекларировал 1,5 млн грн дохода за 2025 год, его жена — в 9 раз больше

Кандидат на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Денис Шмыгаль подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2025 год.

Доходы семьи

Согласно декларации, общий доход Шмыгаля за 2025 год составил 1 млн 560 тыс. 607 грн. Вся сумма — это заработная плата.

Доходы его жены за отчетный год достигли 9 млн 334 тыс. 711 грн, из которых:

39 190 грн — пенсия,

9 млн 199 тыс. 521 грн — доход от предпринимательской деятельности,

96 тыс. грн — заработная плата.

Денежные активы

Шмыгаль задекларировал:

213,9 тыс. грн на банковских счетах,

140 тыс. долларов наличными.

Жена и дочь указали:

909 тыс. грн на банковских счетах,

231,3 тыс. грн и 286 тыс. долларов наличных средств.

Недвижимость

Денис Шмыгаль владеет земельным участком площадью 2 200 кв. м во Львовской области.

Его жена является собственницей:

земельного участка 151 кв. м во Львове,

жилого дома 215,9 кв. м,

гаража 17,7 кв. м,

25% земельного участка площадью 458 кв. м во Львове,

нежилого здания 323,2 кв. м во Львове,

земельного участка 2 200 кв. м во Львовской области.

Бизнес и автомобиль

Кроме того, жена Шмыгаля владеет 100% ЧП «Кадис УА», основным видом деятельности которого является предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества.

В качестве служебного автомобиля она пользуется Land Rover Range Rover Sport 2022 года выпуска, который принадлежит ее компании.

Доходы за предыдущие годы

Ранее Шмыгаль декларировал:

за 2018 год — 3,6 млн грн,

за 2019 год — 3,4 млн грн,

за 2020 год — 664 тыс. грн,

за 2021 год — 698 тыс. грн,

за 2022 год — 901 тыс. грн,

за 2023 год — 975 тыс. грн,

за 2024 год — 1,2 млн грн.

Как сообщалось, 9 января вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.

8 января президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала полиции и уроженца города Мирноград на Донетчине Александра Ганжу руководителем Днепропетровской областной военной администрации.



9 января президент назначил Руслана Осипенко на должность главы Черновицкой областной военной администрации. Ранее Осипенко возглавлял Национальную полицию в Донецкой области.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй