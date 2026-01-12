Шмыгаль задекларировал 1,5 млн грн дохода за 2025 год, его жена — в 9 раз больше

Кандидат на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Денис Шмыгаль подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2025 год.
Согласно декларации, общий доход Шмыгаля за 2025 год составил 1 млн 560 тыс. 607 грн. Вся сумма — это заработная плата.
Доходы его жены за отчетный год достигли 9 млн 334 тыс. 711 грн, из которых:
Шмыгаль задекларировал:
Жена и дочь указали:
Денис Шмыгаль владеет земельным участком площадью 2 200 кв. м во Львовской области.
Его жена является собственницей:
Кроме того, жена Шмыгаля владеет 100% ЧП «Кадис УА», основным видом деятельности которого является предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества.
В качестве служебного автомобиля она пользуется Land Rover Range Rover Sport 2022 года выпуска, который принадлежит ее компании.
Ранее Шмыгаль декларировал:
Как сообщалось, 9 января вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль подали в Верховную Раду Украины заявления об отставке.
8 января президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала полиции и уроженца города Мирноград на Донетчине Александра Ганжу руководителем Днепропетровской областной военной администрации.
9 января президент назначил Руслана Осипенко на должность главы Черновицкой областной военной администрации. Ранее Осипенко возглавлял Национальную полицию в Донецкой области.
Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй