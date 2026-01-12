Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Rheinmetall поставит Украине пять БМП Lynx KF41
12 января 2026, 14:24

БМП Lynx KF41. БМП Lynx KF41.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о поставке Украине пяти боевых машин пехоты Lynx KF41. Передача техники осуществляется от имени правительства Германии, сообщает проект German Aid to Ukraine.

Предварительная стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Соглашение было подписано в декабре 2025 года, а первые БМП планируется передать Украине в ближайшие недели.

По данным Rheinmetall, машины будут оснащены двухместной башней Lance и адаптированы под требования Вооружённых сил Украины. Компания также рассматривает возможность закупки дополнительных партий Lynx и организации производства этой техники на территории Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

