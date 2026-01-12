Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 января 2026, 14:00

Британия готова останавливать суда российского «теневого флота»

Великобритания обладает правовыми основаниями для остановки и задержания судов российского «теневого флота». Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, прежде всего речь идёт о судах, связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой, которые часто эксплуатируются без действующего национального флага и надлежащего страхового покрытия. Такие суда создают серьёзные риски для безопасности судоходства и окружающей среды.

В качестве правовой основы Лондон рассматривает Закон о санкциях и противодействии отмыванию средств 2018 года. Документ допускает применение принудительных мер в рамках санкционной политики. Несмотря на то что британские военные пока не проводили самостоятельных абордажей, соответствующие сценарии уже несколько недель прорабатываются правительством.

Власюк отметил, что международное право позволяет государствам реагировать на подобные нарушения. В частности, нормы Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) предусматривают ответственность за безопасность судов, их техническое состояние и использование средств связи.

В таких условиях отказ в проходе, выдворение из территориальных вод или другие пропорциональные немилитарные меры могут рассматриваться как законные контрмеры, направленные на прекращение нарушений и снижение экологических и безопасностных рисков.

Напомним, США захватили танкер с нефтью Венесуэлы под флагом России.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

