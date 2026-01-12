БПЛА атаковали оккупированную Макеевку: возник пожар и слышно детонацию

Последствия атаки на оккупированную Макеевку. Фото: кадр из видео

Вечером 12 января беспилотники атаковали оккупированный город Макеевка Донецкой области. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.



Там утверждают, что в городе прогремели взрывы, работает российская ПВО.



В Телеграм-канале Exilenova+ рассказали, что после атаки в Макеевке возник пожар и слышно детонацию.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Макеевки Владислав Ключаров пока не комментировали атаку на город.

Напомним, что 12 января дроны атаковали одну из самых мощных теплоэлектростанций на юге РФ, в результате чего возник пожар, у россиян были проблемы со светом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко