БПЛА атаковали оккупированную Макеевку: возник пожар и слышно детонацию

Вечером 12 января беспилотники атаковали оккупированный город Макеевка Донецкой области. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.
Там утверждают, что в городе прогремели взрывы, работает российская ПВО.
В Телеграм-канале Exilenova+ рассказали, что после атаки в Макеевке возник пожар и слышно детонацию.
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Макеевки Владислав Ключаров пока не комментировали атаку на город.
Напомним, что 12 января дроны атаковали одну из самых мощных теплоэлектростанций на юге РФ, в результате чего возник пожар, у россиян были проблемы со светом.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко