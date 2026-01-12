Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия атаковала корабли под флагами Панамы и Сан-Марино вблизи портов Украины: одно судно загорелось, тяжело ранен моряк
12 января 2026, 20:02

12 января российский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в украинский порт для загрузки растительного масла. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Морские спасательные службы уже на месте, тушат пожар на борту. В результате удара один член экипажа пострадал.

Также произошла атака на корабль под флагом Сан-Марино, выходивший из порта с грузом кукурузы. Без пострадавших, судно продолжает движение.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что корабль под флагом Панамы двигался в порт «Черноморск».

Дрон попал в надстройку судна. Член экипажа получил тяжелые ранения. Его доставили в Одессу.

Напомним, что 7 января Россия ракетами и «шахедами» ударила по портам Одесской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Алексей Кулеба Олег Кипер
Места
Черное море Одесская область
Организации
ВС РФ
Война Корабли Порты раненые Атака БПЛА
