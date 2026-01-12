Армия РФ убила мирную жительницу в Херсоне

В Херсоне в результате очередного артиллерийского обстрела со стороны российских войск погибла мирная жительница. По факту гибели женщины правоохранительные органы начали уголовное производство, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.



По данным следствия, 12 января 2026 года около 13:40 военнослужащие РФ нанесли артиллерийский удар по городу Херсон. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.



В результате атаки погибла 79-летняя женщина, находившаяся в момент обстрела в своей квартире. Она скончалась от полученных травм на месте.

Ранее в воскресенье вечером, 11 января, Краматорская громада Донецкой области попала под российский обстрел.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»