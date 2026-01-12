Дроны атаковали одну из самых мощных теплоэлектростанций на юге РФ: возник пожар, у россиян были проблемы со светом

Последствия удара по ГРЭС в Новочеркасске. Фото: кадр из видео

12 января атаковали ГРЭС в городе Новочеркасск Ростовской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ.



Местные жители утром сообщали, что на место выехали службы для тушения пожара.



По данным OSINT-анализа ASTRA, загорелось открытое распределительное устройство ГРЭС. Это узел, через который электроэнергия с ГРЭС выводится в энергосистему.



Новочеркасская ГРЭС – крупная тепловая электростанция в Ростовской области, которая является одной из самых мощных на юге России. Станция состоит из нескольких энергоблоков. Основное топливо – уголь, резервное/дополнительное – природный газ.



Как утверждают в Телеграм-канале Exilenova+, после атаки фиксировали проблемы со светом в Ростовской области.



Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку беспилотников на регион.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января по городам Белгород и Орел РФ нанесли ракетные удары, в результате чего без света и тепла остались более полумиллиона россиян.

