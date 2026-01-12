«Шахеды» сбрасывают мины ПТМ-3: опасность для спасателей и полиции

На фото внешний вид контейнера с миной на борту «Шахеда». Мина имеет квадратную форму.

В Украине фиксируются случаи сброса мин ПТМ-3 с беспилотников типа «Шахед». Часто минуют участки рядом с местом падения дрона, рассчитывая на то, что техника ДСНС или полиция приедет и подорвется.



Мина оснащена магнитным детонатором, что делает её особенно опасной. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Ранее мины можно было обнаружить визуально, однако глубокий снег усложняет их поиск. Из-за этого эксперты рекомендуют не приближаться к «Шахеду» на автомобиле, особенно по траектории его падения.

Напомним, российские дроны также атаковали энергетические объекты Донецкой области: часть населения осталась без электричества.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»