Армия РФ днем ударила по Кривому Рогу

Днем в понедельник, 12 января, в прифронтовом городе Кривой Рог Днепропетровской области были слышны взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.



«Днем враг направил БПЛА по городу Кривой Рог. Произошло возгорание. Повреждена инфраструктура. Главное, что обошлось без пострадавших. Детали пока устанавливаются», — отметил он.



По словам Ситниченко, на территории города в течение дня без чрезвычайных ситуаций.



Ранее мы писали, что рроссийские оккупанты совершили удар по медикам в Семеновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»