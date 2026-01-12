Жителя Донецкой области будут судить за участие в боях против ВСУ

Фото: Тернопольская областная прокуратура

Жителя Донецкой области будут судить за участие в боевых действиях против Сил обороны Украины. Прокуроры Тернопольской области направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.



По данным следствия, мужчина добровольно согласился воевать на стороне страны-агрессора. В сентябре 2025 года он подписал годовой контракт с 88-м полком 114-й отдельной механизированной бригады Минобороны РФ. Его назначили гранатометчиком в звании рядового, обеспечили военной формой российского образца и огнестрельным оружием.

Согласно условиям контракта, обвиняемый должен был получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 180 тысяч российских рублей за службу в незаконном вооруженном формировании.

Следствие установило, что впоследствии он принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных вблизи села Кучеров Яр Покровского района Донецкой области. В октябре 2025 года мужчина попал в плен к Вооруженным силам Украины.

В случае признания вины ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества, а также запрет занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»