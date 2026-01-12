Силы обороны сдерживают оккупантов на севере Покровска

ВСУ сдерживают россиян на севере. Фото: скриншот

Российские оккупанты активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, выше железной дороги. Силы обороны останавливают россиян. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.



«Активные действия противник также пытается вести в районе промышленной зоны на северо-западной окраине города. Цель противника – накопить силы для дальнейшего продвижения в сторону Гришиного. Однако Силы обороны действуют на опережение, применяя ударные БПЛА и артиллерию, не позволяя врагу сконцентрировать силы и средства или развернуть наступательные действия», — говорится в сообщении.



Как отмечается, похолодание затрудняет ведение боевых действий для обеих сторон. Также логистическое обеспечение в районе боевых действий остается сложным. Для поставок используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.



Ранее мы писали, что OSINT-проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав продвижение российских войск в Покровском районе Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»