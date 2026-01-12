Дроны атаковали оккупированный Мариуполь: сообщают, что в городе пропал свет

Последствия атаки на оккупированный Мариуполь. Фото: соцсети

Ночью 12 января БПЛА атаковали оккупированный Мариуполь. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



После атаки в городе пропал свет. Судя по опубликованным кадрам, на месте удара возник пожар.



В местных пророссийских пабликах подтверждают атаку дронов и заявляют об ударе по подстанции.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Мариуполя Антон Кольцов пока не комментировали атаку на город.

Напомним, что 12 января БПЛА атаковали оккупированную Макеевку, в результате чего возник пожар и было слышно детонацию.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко