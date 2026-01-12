Украинская армия взяла под контроль здание горсовета и подняла флаг в центре Купянска

Украинский флаг над горсоветом в центре Купянска. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины установили контроль над зданием городского совета Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го корпуса «Хартия» НГУ.



Поисково-ударная группировка «Хартия» и тактическая группировка «Купянск» завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2-го корпуса.



Бойцы разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады «Хартия» установили флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.

Напомним, что 6 января аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск в центре Купянска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко