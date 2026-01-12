Российская армия воспользовалась погодой и усилила давление на Часов Яр – ВСУ

Удар по оккупантам в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

Войска России воспользовались погодными условиями и усилили давление на город Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



Оккупанты пытаются накапливать силы и применяют все виды вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня.



«Однако наши воины держат оборону. За прошедшую неделю в полосе ответственности 24-й ОМБр вдвое возросло количество уничтоженных захватчиков и их военной техники по сравнению с предыдущей неделей», – отметили в бригаде.

Напомним, что российская армия сосредоточила более 10 подразделений вокруг города Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко