Пенс и Зеленский обсудили встречу с Трампом на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре обсудили предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в рамках работы Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



Пенс также подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поблагодарил администрацию президента Зеленского за «смелые действия в борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ» и предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.



Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский поблагодарил Пенса за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в вопросах безопасности и выразил надежду, что в 2020 году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.



Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.



Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.



Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщал, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.