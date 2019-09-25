Зеленский обсудил с Меркель подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней состояние подготовки к встрече лидеров стран «нормандской четверки» для президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Как отмечается, Зеленский проинформировал Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.



Зеленский подчеркнул, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.



Со своей стороны Меркель заявила о неизменности поддержки со стороны Германии усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе. Она также отметила важность тщательной подготовки встречи в «нормандском формате» для достижения эффективных результатов.



Раснее Зеленский выразил надежду, что саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в ближайшее время. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча может состояться в течение ближайших недель.