Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте

Бывший «министр образования» при группировке «ДНР» Лариса Полякова с апреля 2019 года работает в Воркутинском филиале Ухтинского государственного технического университета в России. Об этом сообщает «Заполярье-онлайн».



«Полякова получила предложение переехать в Воркуту на должность заведующего кафедрой строительства и экономики, а также исполняющего обязанности директора Воркутинского филиала УГТУ», - говорится в сообщении.



Университет – единственный в городе.

Полякова была «министром образования и науки» с мая 2015 года. Должность покинула по «указу» от 19 февраля 2018 года тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко.