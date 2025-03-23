Освобождена Надия на Луганщине: контроль восстановлен

ВСУ освободили Надию на Луганщине. Фото: кадр из видео

Населённый пункт Надия на Луганщине освобожден. Об этом сообщает официальный канал 3-й штурмовой бригады (3 ОШБр).







Согласно сообщению, силами бригады, в первую очередь 1-го штурмового батальона, был восстановлен контроль над населённым пунктом. Общая площадь освобожденных территорий составила 3 квадратных километра.

Продвижение ВСУ в Луганской области. Фото: кадр из видео

Как отметил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий, взятие Надии стало результатом двух месяцев усилий противника и потери двух механизированных полков — 752-го и 254-го 20-й армии РФ, которые были «стерты в ноль».