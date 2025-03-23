Российские войска продвинулись в Харьковской области, атаки продолжаются — DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Каменки и Тополей в Харьковской области, сообщает аналитический проект DeepState.
Эти населённые пункты расположены всего в 9 км друг от друга, что делает их стратегически важными в контексте военных действий.
Карта продвижения ВС РФ в Харьковской области. Фото: скрин DeepState
Согласно информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг также четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении в тот же день состоялось четыре атаки российских войск. Украинские силы успешно отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки.
Ранее российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов в Донецкой области.
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