Российские войска продвинулись в Харьковской области, атаки продолжаются — DeepState

Техника ВСУ. Фото: Генштаб

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Каменки и Тополей в Харьковской области, сообщает аналитический проект DeepState.



Эти населённые пункты расположены всего в 9 км друг от друга, что делает их стратегически важными в контексте военных действий.

Карта продвижения ВС РФ в Харьковской области. Фото: скрин DeepState

Согласно информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг также четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Волчанска.



На Купянском направлении в тот же день состоялось четыре атаки российских войск. Украинские силы успешно отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки.

Ранее российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов в Донецкой области.