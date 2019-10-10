Военная прокуратура изымет документы по Иловайской трагедии из Офиса президента

Главная военная прокуратура намерена изъять из Офиса президента Украины документы относительно обстоятельств трагедии в Иловайске в августе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.



Отмечается, что прокурором было получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента соответствующих документов.



В военной прокуратуре напомнили, что сейчас осуществляет досудебное расследование по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины, что повлекло к гибели людей и другим тяжким последствиям.



Так, в указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.



В прокуратуре пообещали обеспечить «всестороннее и беспристрастное» изучение всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе Иловайска.