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Военная прокуратура изымет документы по Иловайской трагедии из Офиса президента

10 октября 2019, 17:51

Военная прокуратура изымет документы по Иловайской трагедии из Офиса президента

Главная военная прокуратура намерена изъять из Офиса президента Украины документы относительно обстоятельств трагедии в Иловайске в августе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Отмечается, что прокурором было получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента соответствующих документов.

В военной прокуратуре напомнили, что сейчас осуществляет досудебное расследование по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины, что повлекло к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Так, в указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

В прокуратуре пообещали обеспечить «всестороннее и беспристрастное» изучение всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе Иловайска.

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Места
Офис президента военная прокуратура
События
Иловайск

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