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Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ

11 октября 2019, 23:25

Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ

Жители временно неподконтрольных районов Донецкой области, которые проводят опрос, так называемую перепись населения на той территории, сообщили, что им нельзя общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Такой ответ наблюдатели получили 9 октября от пятерых женщин, которые проводят опрос в школе неподконтрольного поселка Александровка. В отчете Миссии не указано, кто, со слов женщин, запретил им общаться с ОБСЕ.

Около 30 жителей Александровки подтвердили наблюдателям, что опрос проводится и некоторые из них уже предоставили свою информацию.  

ТЕМЫ

Прочее
перепись населения
Места
Александровка
Организации
ДНР ОБСЕ

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