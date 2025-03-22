У Трампа уверяют, что Вашингтон работает над перемирием, которое устроит и Украину, и Россию

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров США с Украиной и Россией является временное прекращение огня на 30 дней с последующим обсуждением постоянного мира.



«Мы уже недалеко от этого. 30-дневное прекращение огня — это момент, когда мы сможем понять реальные условия на поле боя. Именно поэтому я начал с Курска», — заявил Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.



Он повторил утверждение президента Трампа о том, что якобы часть украинских войск окружена в Курской области, несмотря на неоднократные опровержения этой информации со стороны Украины.



Уиткофф также опроверг предположения о неудаче разговора между Трампом и Путиным. По его словам, соглашение о прекращении атак по энергетической инфраструктуре — значительный шаг вперед. В рамках этого соглашения Россия не будет наносить удары по украинской энергетике, а Украина — по российской.



Кроме того, обсуждается восстановление моратория на морские удары в Черном море, реализация которого ожидается в течение недели.



«Они никогда не обсуждали это раньше. А теперь обсуждают. Это очень важные вещи», — отметил спецпосланник.



Он сообщил, что технические группы собираются в Джидде (Саудовская Аравия) с понедельника, чтобы продолжить обсуждение. По его словам, «из России поступает много позитивных сигналов», а президент Украины Владимир Зеленский провел конструктивный разговор с Трампом после беседы Трампа с Путиным.



«Мы хотим заключить соглашение, с которым сможет жить украинский народ. И чтобы все стороны были в определенной степени довольны. Я оптимистично настроен», — добавил Уиткофф.



Также он подчеркнул, что вдоль 2000 км границы Украины и России продолжаются 70–90 боестолкновений ежедневно, и условия их прекращения также будут частью переговоров.



Также Уиткофф в интервью Карлсону назвал одной из главных преград для завершения войны, развязанной Россией против Украины, вопрос статуса Крыма и оккупированных регионов Донбасса, части Запорожской и Херсонской областей.



Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.



Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения прекращения огня в Украине развивается позитивно.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос юрисдикции Крыма.



