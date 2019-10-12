ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории

Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ грузовой поезд с российскими опознавательными знаками в неподконтрольной правительству городе Ясиноватая. Об этом сообщается в отчете миссии.



«10 октября возле железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели поезд, следовавший на северо-запад, в составе локомотива и не менее 4 цистерн для перевозки топлива, 1 вагон с гравием и еще как минимум 4 вагона (рассмотреть, пустых или груженных, не удалось)», - говорится в отчете.



Не менее чем на 3 вагонах СММ видела административные номера Российской Федерации, а по крайней мере еще на 3 других вагонах — логотип банка, зарегистрированного в Российской Федерации.