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ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории

12 октября 2019, 09:44

ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории

Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ грузовой поезд с российскими опознавательными знаками в неподконтрольной правительству городе Ясиноватая. Об этом сообщается в отчете миссии.

«10 октября возле железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели поезд, следовавший на северо-запад, в составе локомотива и не менее 4 цистерн для перевозки топлива, 1 вагон с гравием и еще как минимум 4 вагона (рассмотреть, пустых или груженных, не удалось)», - говорится в отчете.

Не менее чем на 3 вагонах СММ видела административные номера Российской Федерации, а по крайней мере еще на 3 других вагонах — логотип банка, зарегистрированного в Российской Федерации.

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