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ООС: На Донбассе в субботу увеличилось число обстрелов

13 октября 2019, 08:40

ООС: На Донбассе в субботу увеличилось число обстрелов

За 12 октября незаконные вооруженные формирования на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранены два украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе Водяного велась стрельба из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса, дважды неподалеку Тарамчука - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика и Широкино - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Майорска и Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы вчерашнего дня продолжились 13 октября. Пока ВСУ зафиксировали два случая. Применялось то же вооружение, что и накануне.

Согласно сообщению штаба ООС, 11 октября, незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. 

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