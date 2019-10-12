Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Генштаб ВСУ усилил боеготовность военных частей на праздники

12 октября 2019, 18:05

Генштаб ВСУ усилил боеготовность военных частей на праздники

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по приказу начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака усилил боеготовность воинских частей в период выходных и праздничных дней. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

«На протяжении выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач», - говорится в сообщении.

Охрана военных объектов усилена, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

Генштаб предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий вблизи военных объектов.

ТЕМЫ

Организации
Всу Генштаб
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
все новости
18:05
Генштаб ВСУ усилил боеготовность военных частей на праздники
17:13
NBC: Бизнесмены Парнас и Фруман, арестованные в США, работали в интересах Луценко
15:42
Минюсту нужно 3 месяца на упрощение регистрации документов для жителей неподконтрольных территорий
14:53
Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
13:49
Пристайко опроверг согласование итогового документа «нормандского саммита»
13:25
В Авдеевке два сотрудника завода отравились токсичными веществами
12:34
Глава МИД: Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе
12:18
Украина передала Италии данные итальянцев, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
11:21
NYT: В США начали расследовать деятельность Джулиани в Украине
10:35
В Донецкой области зарегистрировано около 200 без вести пропавших военнослужащих
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
09:08
Экс-министра юстиции Елену Лукаш вызывают на допрос в ГПУ
23:55
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
23:31
Украина снова обыграла Литву. И почти вышла на Евро-2020
все новости
ВИДЕО
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
11 октября, 23:55
«Я больше не чувствую одиночества». Как пенсионеры в Славянске развивают себя
11 октября, 20:27
«Схемы»: Хорошковский неоднократно приезжал в Офис президента после победы Зеленского
11 октября, 10:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция