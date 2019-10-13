На шахтерские зарплаты Кабмин выделил 1 миллиард гривен

Кабинет Министров Украины выделил 1 миллиард гривен на выплату зарплат шахтерам. Решение было принято вечером в субботу, 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



«12 октября на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил изменения в государственный бюджет на 2019 год, которыми выделил 1 млрд гривен на выплату заработной платы шахтерам», — говорится в сообщении.



Одобренные изменения должны быть переданы на рассмотрение Верховной Рады с просьбой как можно скорее их рассмотреть и поддержать.



По данным Профсоюза работников угольной промышленности Украины, по состоянию на 11 октября задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях составляет 1,2 миллиарда гривен.



Наибольший объем задолженности у госпредприятий «Селидовуголь» - 282,3 миллиона гривен и «Львовуголь» -236,5 миллионов гривен.

На других госпредприятиях ситуация такая:

- ГП «Первомайскуголь» - 193,5 миллионов гривен.

- ОАО «Лисичанскуголь» - 168,5 миллионов гривен.

- ГП «Торецкуголь» - 85,2 миллионов гривен.

- ГП «Мирноградугоь» - 81,5 миллионов гривен.

- ГП «Волыньуголь» - 65,5 миллионов гривен.

- Шахтоуправление «Южнодонбасское №1»- 48,9 миллионов гривен.